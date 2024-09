Dramatyczne doniesienia z Pokrowska na Ukrainie. W mieście, do którego z każdym dniem zbliżają się Rosjanie, trwają przygotowania do decydującej bitwy. Tymczasem lokalne władze odwołały pociągi ewakuacyjne i skierowały ludność do Pawłohradu. Problem w tym, że oba miasta dzieli odległość ponad 100 km.