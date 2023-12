Jan Pietrowski (pseud. Wielki Słowianin) jest współzałożycielem i bojownikiem paramilitarnej, neonazistowskiej grupy "Rusicz", która uczestniczyła w rosyjskiej inwazji na Donbas w 2014 roku. Brał udział m.in. w walkach o lotnisko w Ługańsku. W 2015 roku wraz z innym współzałożycielem "Rusicz", Aleksiejem Milczakowem pozował do zdjęć na tle zamordowanych ukraińskich żołnierzy batalionu Aidar. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w 2022 roku Rosjanin zachęcał do gwałtów na ukraińskich kobietach i nawoływał do zabijania dzieci.