Jak podała agencja UNIAN, Ukraińskie Siły Zbrojne "z dużym prawdopodobieństwem" straciły amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot. Według agencji, doszło do zniszczenia M901 Patriot i M44 Patriot . Miałaby być to pierwsza potwierdzona utrata tego typu broni.

Podobno wojsko "natychmiast" ustaliło miejsce ataku wroga. Do zdarzenia doszło około 50 kilometrów od linii frontu .

Ukraińska armia nie odniosła się na razie do sprawy i nie skomentowała jeszcze utraty broni .

Rosjanie pomylili sprzęt. Zamiast S-300 zniszczyli amerykańskie Patrioty

Wcześniej rosyjskie media zaczęły publikować filmik z miejsca zdarzenia , twierdząc, że doszło do zniszczenia jednego systemu rakietowego S-300. Straty poniesiono w wyniku rosyjskiego ataku Iskanderem-M - pociskiem balistycznym krótkiego zasięgu. Sprecyzowano, że do tego zdarzenia doszło w obwodzie donieckim niedaleko Pokrowska.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło atak i zniszczenie S-300. Na dowód opublikowało to samo nagranie.

Jednakże nie wszyscy eksperci są zgodni, co do rosyjskiego przekazu. M.in. niemiecki dziennikarz "Bilda" Julian Ropcke zajmujący się tematyką wojenną, uważa, że S-300 został błędnie zidentyfikowany. W rzeczywistości Rosjanie mieli zniszczyć MIM-104 Patriot - system rakietowy ziemia-powietrze. Według redaktora wskazuje na to charakter eksplozji z nagrania.