Dotarli do akt z rosyjskiej fabryki. "W Ukrainę będą uderzać setki dronów"

Do dokumentów z rosyjskiej fabryki produkującej irańskie drony Shahed dotarli dziennikarze amerykańskiego dziennika "The Washington Post", którzy mieli pozyskać je od osoby pracującej w zakładzie Alabuga w specjalnej strefie ekonomicznej w Republice Tatarstanu.

Produkcja irańskich dronów Shahed w Rosji. Ujawniono tajne dokumenty

Jak dowiadujemy się z tekstu "WP", kremlowska operacja prowadzona jest pod nazwą "Project Boat". Eksperci zajmujący się analizowaniem zapisów stwierdzili, że ujawnione dane dotyczą również zamówień na produkcję dronów, możliwości zakładu w Tatarstanie i - co wyjątkowo ciekawe - planów Kremla dotyczących utrzymania w tajemnicy procederu produkcji irańskich UAV Shahed w Rosji.

Rosja produkuje irańskie drony. Teheran przekazał niezbędną technologię

Złe wiadomości dla Ukrainy. Setki dronów mogą zasypać kraj

I choć Rosjanie mają już niemal miesięczne opóźnienie względem pierwotnych planów, to inspektor ONZ ds. broni David Albright zauważa, że "Rosja ma pewny sposób na wyprodukowanie w ciągu najbliższego roku tylu maszyn, by przejść od okresowego wystrzeliwania importowanych dronów do regularnego zrzucania na Ukrainę setek UAV".