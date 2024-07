Doszło do wymiany jeńców. Ważna deklaracja Zełenskiego

Wojna na Ukrainie. Wśród jeńców osoba, którą uznano za zaginioną

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Będziemy dążyć do wymiany wszystkich jeńców

Jak dodał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, działania zmierzające do sprowadzenia żołnierzy do domów "są trudne", jednak "to nie koniec" - Ukraińcy będą dążyć do tego, by uwolnić wszystkich. "Jestem wdzięczny naszemu zespołowi zajmującemu się wymianą i Zjednoczonym Emiratom Arabskim za pośredniczenie w tej wymianie" - zaznaczył.