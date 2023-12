"Niewątpliwie zima oraz analiza naszych i wroga możliwości wymaga dostosowania taktyki. Na froncie i w miastach przechodzimy już do innej taktyki wojennej - na niektórych obszarach do defensywy, na innych do kontynuacji działań ofensywnych, a na półwyspie krymskim i wodach Morza Czarnego do specjalnych operacji strategicznych" - napisał Mychajło Podolak na platformie X.