Manewry wojskowe pod hasłem "Zapad 23", według nieoficjalnych informacji, zaplanowane były w terminie od 1 do 9 września . O ich realizacji informował m.in. szef departamentu do spraw informacyjnych Ministerstwa Obrony Białorusi, który określał je jako "największe wydarzenie wojskowe w tym roku" .

Ćwiczenia zakończone wojną

- Będzie to swojego rodzaju sygnał dla kolektywnego Zachodu, że rozmowy z pozycji siły z narodami Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Innych krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie mają perspektyw. Co by nie mówili na Zachodzie, manewry te są elementem szkolenia wojsk. Armia powinna przygotowywać się do obrony swoich granic - mówił wówczas wiceminister obrony i szef sztabu generalnego Białorusi Wiktar Hulewicz.