Nagranie z Kadyrowem w sieci. "Deszcz jest cudownie ożywczy"

Władca Czeczeni zwraca się do odbiorców, aby "uprawiali sport". Heraszczenko zwraca uwagę, że na nagraniu padają jeszcze inne słowa, jednak nie był w stanie ich zrozumieć.

Należy podkreślić, że nie wiadomo, kiedy nagrano film z udziałem Kadyrowa, który w niedzielę trafił do sieci. Nie odnosi się w żaden sposób do informacji o swoim stanie zdrowia, nawiązuje do tego tylko opis wideo, który mógł napisać każdy.