Dobre notowania Kamali Harris mogą oznaczać dla Ukrainy komplikacje - donosi Politico. Chodzi o pożyczkę o wartości 50 mld dolarów, która ma trafić do Kijowa. Jak się okazuje, dobre sondaże dla kandydatki demokratów oddalają widmo powrotu do Białego Domu Donalda Trumpa, przez co urzędnicy z USA i UE nie czują już tak pilnej potrzeby, by szybko sfinalizować sprawę. Wręcz przeciwnie, podziały mają stawać się coraz bardziej ugruntowane.