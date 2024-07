- Nie należy spodziewać się przełomu po stronie Rosji - twierdzi Michael Kofman, analityk think tanku Carnegie Endowment for International Peace. Jego zdaniem choć Ukraińcy muszą utrzymywać obronę w wielu miejscach, to jednak Rosja nie ma sił do przeprowadzenia ofensywy na dużą skalę. Według ekspertów to dobra informacja przed nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie.