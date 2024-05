Były prezydent Rosji w swoim wpisie w mediach społecznościowych skomentował wypowiedź Radosława Sikorskiego , która padła w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian".

Minister spraw zagranicznych Polski stwierdził między innymi, że jest wyjątkowo sceptyczny co do rosyjskich gróźb użycia broni nuklearnej w przypadku niepowodzeń na froncie w Ukrainie .

- Amerykanie powiedzieli Rosjanom, że jeśli wystrzelą atom, to nawet jeśli bomba nikogo nie zabije, to Ameryka uderzy we wszystkie pozycje (rosyjskie - red.) na Ukrainie bronią konwencjonalną - mówił.