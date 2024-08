Atak Ukrainy na Rosję. Co dalej z zajętym terytorium?

"Ukraińcy tworzą okopy. W oczekiwaniu na wojnę pozycyjną wzdłuż lub w pobliżu istniejącej linii frontu. Rosjanie również się okopują (...) Nie oznacza to, że Ukraińcy zakończyli ofensywę. Nie oznacza to również, że Rosjanie nie mogą kontratakować i spychać Ukraińców do granicy" - czytamy.