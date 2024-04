Reuters informuje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zmieniającą zasady mobilizacji do ukraińskiej armii. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej parlamentu - podaje agencja.

Ustawa wejdzie w życie miesiąc po jej ogłoszeniu w dzienniku parlamentarnym. Wprowadza ona zmiany w obecnym systemie rekrutacji do wojska, w tym m.in. rozszerza uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego. Jak wskazuje Reuters, mowa też o podniesionym wynagrodzeniu dla ochotników, a także wprowadzaniu nowych kar za uchylanie się od służby. Choć różnice nie będą znaczne, gdyż zawarte w pierwotnej wersji nowelizacji podniesienie kar za unikanie służby wywołało powszechne oburzenie i zostało złagodzone. W całym projekcie ustawy wprowadzono ponad 4000 poprawek.