Sąd w Petersburgu skazał 26-letnią Darię Trepową na 27 lat pozbawienia wolności. Jest to najwyższy wyrok we współczesnej Rosji , jaki otrzymała kobieta - podaje portal Meduza. Była oskarżona o zabójstwo Władlena Tatarskiego.

Prokuratura wcześniej żądała kary 28 lat pozbawienia wolności. Miał być to łączny wymiar kary za trzy przestępstwa : atak skutkujący śmiercią człowieka, nielegalne posiadanie broni i podrobienie dokumentów. Trepowa posługiwała się dokumentami na inne nazwisko i tylko w tej sprawie przyznała się do winy.

Głośna sprawa zabójstwa Władlena Tatarskiego

Miała ona podczas spotkania autorskiego wręczyć propagandyście statuetkę, która eksplodowała. Kobieta utrzymywała, że prosiły ją o to inne osoby i że nie wiedziała, że w środku jest ładunek. W sądzie Trepowa zeznała, że faktycznie nie popierała agresji Rosji na Ukrainę i chciała przenieść się do zaatakowanego kraju, jednak nie zamierzała doprowadzić do śmierci blogera.