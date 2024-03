Decyzja o odwołaniu pierwszego asystenta w Kancelarii Prezydenta Ukrainy pojawiła się na oficjalnej stronie głowy państwa. Do dekretu nie dołączono jednak żadnych wyjaśnień , ani też nie wskazano ewentualnego zastępcy Serhija Szefira.

Do polityki 59-latek wszedł wraz z Wołodymyrem Zełenski. Ten 21 maja 2019 roku powołał go na stanowisko pierwszego asystenta. Oficjalnie jego działalność skupiała się na kontaktach z dużym biznesem w Ukrainie i poza granicami kraju. Media nadały mu jednak przydomek "komunikatora z oligarchami". Stało się to m.in. z powodu jego tajnych spotkań organizowanych w posiadłości Rinata Achmetowa, jednego z najbogatszych ludzi w kraju.