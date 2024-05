Sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej". Z badania wynika, że za odsyłaniem ukraińskich poborowych do wojska do Ukrainy jest 50,7 proc. badanych. Przeciwko opowiada się 39 proc. uczestników ankiety, a ponad 10 proc. osób nie ma w tej sprawie zdania.

Czy Polska powinna odsyłać ukraińskich poborowych do kraju?

W sondażu wskazano, że zwolennikami pomocy w powrocie do Ukrainy mężczyzn w wieku poborowym są przeważnie kobiety (59 proc.), osoby po siedemdziesiątce (64 proc.), mieszkańcy małych miast (63 proc.), mający co najmniej troje dzieci w wieku szkolnym (95 proc.), z wykształceniem podstawowym (65 proc.).

Są to w dużej części osoby wierzące i regularnie praktykujące (56 proc.), które swoje poglądy polityczne lokują w centrum (57 proc.). W ostatnich wyborach parlamentarnych w większości głosowali oni na PiS (57 proc.) lub Trzecią Drogę (56 proc.).

Pod koniec kwietnia Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała ustawę, która zmieniła zasady mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami, mężczyźni w wieku poborowym, którzy w ciągu dwóch miesięcy nie zgłoszą się do komend uzupełnień - mogą to zrobić drogą elektroniczną - nie będą mogli liczyć m.in. na wyrobienie nowego paszportu w ukraińskiej placówce dyplomatycznej.