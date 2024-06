Ukraina. Wojskowy ujawnił, jak wygląda rekrutacja więźniów. "Przypomina rosyjską"

- Bez względu na to, jak bardzo staram się komunikować z ludźmi, rozumiem, że znajdzie się odsetek nieszczerych . Którzy po prostu chcą w ten sposób wyjść z więzienia i uciec. To prawda. Ale w naszym zacofanym społeczeństwie poradzieckim w więzieniach przebywa bardzo dużo ludzi , którzy nie powinni się tam znajdować - oświadczył żołnierz.

- Przychodzę do więzienia, przemawiam do tych, którzy chcą. Czuję się trochę jak Prigożyn, ale potem z każdą osobą, która ma taką chęć, przeprowadzam osobisty wywiad. Dowiaduję się o ich stanie zdrowia, jak zachowują się w więzieniu, dowiaduję się, co ich motywuje do walki. Następnie na podstawie tych wszystkich czynników daję możliwość wypełnienia ankiety - relacjonował Kucharczuk.