- W momencie sporządzania kosztorysu wydatków, środki z komórki "wydatki na pensje wojskowe we wrześniu, październiku i listopadzie przeniesiono do komórki "zakup broni" - wyjaśniła polityk.

Zdaniem parlamentarzystki już w najbliższych tygodniach Rada Najwyższa Ukrainy będzie zmuszona do wprowadzenia zmian budżetowych. Jeśli zostanie to pominięte to już za kilka tygodni zabraknie środków na wypłatę żołdu.