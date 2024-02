Czarna seria Rosjan trwa. Kolejny bombowiec zestrzelony

"29 lutego to data, która zdarza się raz na cztery lata, ale Rosjanom jest to już dzień znany ze straty kolejnego samolotu . Zwycięstwo na ziemi wykuwa się w niebie!" - napisał w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca zestrzelenia bombowca nie zostały ujawnione. Wiadomo, że mowa o kierunku wschodnim, podobnie jak we wcześniejszych tego typu przypadkach.

Wysoka skuteczność Ukraińców. Rosjanie tracą kolejne samoloty

Z danych przedstawianych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że to już 11 maszyna, którą udało się zestrzelić od początku lutego. Cena jednego Su-34, to ok. 30 - 35 mln dolarów.