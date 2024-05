- Nie sądzę, że rozpocząłby inwazję, gdyby zrozumiał, co się właściwie wydarzy. Oni wierzyli, że to trzydniowa operacja specjalna, którą zamierzają przeprowadzić bardzo szybko. Gdyby wiedział lepiej, co ma i co mają Ukraińcy, myślę, że prawdopodobnie nie zacząłby grać w tę grę - stwierdził amerykański przedsiębiorca w rozmowie z agencją Bloomberga.

Reklama