Ukraińskie uderzenia na rosyjskie cele położone daleko od linii frontu dają się Moskwie we znaki. Ostatnie ataki na rafinerię i zakład produkcji dronów w Tatarstanie wskazują na punkt zwrotny w ukraińskiej taktyce - podkreślają eksperci think tanku Instytutu Studiów nad Wojną. Nowe cele są oddalone o ponad 1200 km od granicy. Dzięki takim operacjom udało się ograniczyć zdolności Federacji Rosyjskiej do produkcji ropy naftowej.