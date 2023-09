Co spowalnia kontrofensywę Ukrainy? Cztery słabe punkty armii Kijowa

- Rosjanie wciąż mają zapasy. Co prawda kurczące się, ale nie jest to żaden wyraźny niedobór. Wysadzamy ich magazyny, niszczymy logistykę, ale i tak mają przewagę - opowiada dowódca batalionu "Swoboda" Petro Kuzyk. - Niektórzy dowódcy przychodzą i nie wiedzą, co robić. Jak szkolić, jak dowodzić, jak walczyć. W rezultacie planowanie nie istnieje - mówi z kolei ze złością w głosie jeden z ukraińskich szturmowców. "Ukraińska Prawda" informuje, co dokładnie spowalnia ukraińską kontrofensywę. Jak się okazuje, na froncie występują cztery główne problemy.