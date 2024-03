- Jestem pewien, że kiedy (Władimir Putin - red.) straci to, co zajął od 2022 r., będzie gotowy do dialogu - ocenił Wołodymyr Zełenski, mówiąc o sytuacji, która miałaby zmusić rosyjskiego przywódcę do mediacji z Kijowem. Jako inne czynniki prezydent Ukrainy wskazał także "utratę władzy we własnym państwie i utratę zaufania krajów, które mają wątpliwości co do wspierania Ukrainy". - Musimy osłabić Putina na arenie międzynarodowej - dodał Zełenski.