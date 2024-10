Jeśli żołnierze Korei Północnej przekroczą granicę Ukrainy, to Kijów powinien na to odpowiedzieć - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Joe Biden. W tych słowach odniósł się do zasilenia rosyjskich szeregów wojskowymi z zagranicy. Prezydent USA podkreślił też, że obecność żołnierzy z kraju Kim Dzong Una w obwodzie kurskim go niepokoi.