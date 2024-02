Awdijiwka. Rosja użyła zakazanej broni fosforowej

Ukraina opiera się natarciu pomimo tego, że Rosja decyduje się na użycie niedozwolonych środków. Prawo międzynarodowe zakazuje używania bomb fosforowych na zaludnionych terenach Uregulowano to w latach 70. zeszłego wieku.

Taka bomba, po zderzeniu z ziemią, pokrywa nawierzchnię białym fosforem. Płonąca substancja rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury - podczas spalania przekracza ona 800 st. C., działa więc podobnie do napalmu. Oprócz tego, że fosfor jest łatwopalny, ma też trujące właściwości.