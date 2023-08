Gazeta zaznacza, że od początku bieżącego roku do lipca, "wolumen dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami wzrósł o 36 proc.". Co więcej, w zaopatrzeniu, jakie dostarczono do Federacji Rosyjskiej znajduje się sprzęt, który może mieć podwójne zastosowanie i może zostać użyty do celów wojskowych.