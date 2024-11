Wojna w Ukrainie. Kurachowe pod naporem Rosjan

- Praktycznie nie mamy możliwości utrzymania jednostek w Kurachowie. Jeśli zadajemy sobie pytanie, co jest ważniejsze - życie żołnierzy czy terytorium - musimy stawiać na nasze życie - mówił.

Według Selezniowa w przypadku tego regionu frontu mamy do czynienia z powtórką sytuacji z Wuhłedaru i Selidowa, tam również rosyjskie jednostki postarały się o jednoczesne ataki z kilku stron, co finalnie doprowadziło do wycofania ukraińskich żołnierzy.