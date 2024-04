Holandia chce kupić Patrioty dla Ukrainy. "Mamy na to pieniądze"

- Wiele krajów siedzi na stosach systemów Patriot, być może nie chcą dostarczyć ich bezpośrednio - mówił, cytowany przez The Guardian. - Możemy je od nich odkupić, możemy dostarczyć je do Ukrainy, mamy na to pieniądze. To jest kluczowe - zaznaczył.