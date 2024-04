Ukraińskie wojsko zaczęło wykorzystywać drony kierowane przez sztuczną inteligencję do ataków w Rosji, co umożliwia precyzyjne namierzanie określonych celów - podaje CNN. - Taki poziom autonomii nie był jeszcze wcześniej widziany w dronach, ale wciąż jesteśmy na wczesnym etapie potencjału tej technologii - ocenił były brytyjski oficer wojskowy. We wtorek ataki Ukrainy na cele w Rosji potępiły USA.