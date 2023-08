- Ukraińcy będą chcieli odbić to, co zostało im niesprawiedliwie odebrane. Jeżeli jednak nie zdołają tego zrobić, czeka ich zamrożenie konfliktu albo wyjście z konfliktu z godności poprzez referenda nadzorowane przez wspólnotę międzynarodową - powiedział Nicolas Sarkozy w wywiadzie dla "Le Figaro".

Referenda w okupowanej Ukrainie? Nicolas Sarkozy zaskakuje

W wywiadzie dla francuskiego dziennika Sarkozy stwierdził, że do Władimira Putina można dotrzeć za pomocą odpowiedniej dyplomacji . Przypomniał też, że to właśnie dzięki jego przekonywaniom rosyjski prezydent wycofał czołgi z Gruzji w 2008 roku, ponieważ " Władimir Putin nie jest nieracjonalny ".

Zdaniem byłego prezydenta, to właśnie dyplomacja jest niezbędnym elementem potrzebnym do zakończenia konfliktu pomiędzy stronami. - Rosja jest sąsiadem Europy i nim pozostanie - powiedział.

- Dyplomacja i rozmowy pozostają jedyną drogą do osiągnięcia akceptowalnego rozwiązania. Nic nie jest możliwe be kompromisu - ocenił polityk.

Podolak o słowach byłego prezydenta: "kryminalna logika"

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak nazwał słowa Sarkozy'ego "kryminalną logiką" . Podolak podkreślił, że to polityka zachodnich państw w latach 2008 i 2014, zachęciła Rosję do co raz agresywniejszych działań.

Haniebne słowa, brak mu perspektywy na to co zrobił

- On nie ma perspektywy na to co się działo i co zrobił w trakcie swojej kadencji - powiedział były współpracownik Sarkozyego cytowany przez AFP.