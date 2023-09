Norweska policja aresztowała byłego dowódcę grupy Wagnera Andrieja Miedwiediewa po tym, jak ten nielegalnie próbował przedostać się z powrotem do Rosji. Wagnerowiec przebywa w Norwegii od stycznia. Rosjanin miał wówczas opuścić najemniczą organizację, a po dotarciu do Norwegii, starał się o azyl, twierdząc, że był świadkiem zbrodni wojennych. Teraz zatrzymano go, gdy miał wracać do ojczyzny.