Były głównodowodzący NATO o nuklearnych groźbach Rosji. "USA popełniły błąd"

- Jeśli zawsze będziemy wycofywać się z możliwej eskalacji, zgadnijcie, co się stanie? - zapytał Breedlove, po czym wskazał na Iran, Chiny i Koreę Północną. - Jeśli wojna ich czegoś nauczyła, to tego, że wystarczy broń nuklearna, by wpływać na USA, UE i NATO oraz zmuszać ich do ustępstw.