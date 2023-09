Były ambasador wskazał na Putina. Następnie powiedział, kogo w nim widzi

Były ambasador USA w Rosji: Putin nie jest jak macho

Następnie przekazał, że w jego przekonaniu Zachód postrzega Putina jako "macho" , którego nie da się osaczyć, który dba o przestrzeń wokół i chce zdobyć ukraińskie ziemie, by w ogóle myśleć o zakończeniu wojny.

- Całkowicie się z tym nie zgadzam, on nie jest tak zdesperowany, jak się wydaje - ocenił McFaul i przywołał kilka przykładów, kiedy na Putina "nakładano presję, a ten zamiast utrzymywać swoje stanowisko, wycofywał się ".

W pierwszej kolejności były ambasador USA w Rosji wskazał na " marsz sprawiedliwości" Jewgienija Prigożyna i to, jak zachowywał się rosyjski dyktator. Podkreślił, że najpierw Putin ostro wypowiedział się w przemówieniu, oceniając ruchy Grupy Wagnera jako zdradę i wzywając do jej zniszczenia, a następnie zgodził się na rozejm i zaakceptował warunki, które szef wagnerowców miał wynegocjować w rozmowach z samozwańczym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką .

Kolejny przykład. - To samo z prezydentem Turcji Erdoganem, kilka lat temu ostrzegał Putina, by rosyjskie samoloty przestały latać do Syrii przez terytorium Turcji. W końcu zestrzelił jeden z nich - opisywał McFaul. Następnie dodał, że "rosyjski przywódca powiedział wtedy wiele, ale ostatecznie nie zrobił nic".