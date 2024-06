"99 procent wojska nienawidzi go za to, co robi" - czytamy w wiadomości opublikowanej przez Bohdana Krotewycza. Szef sztabu ukraińskiej Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej zaapelował do Państwowego Biura Śledczego o natychmiastowe śledztwo wobec jednego z generałów. Informatorzy "Ukrainskiej Prawdy" wskazują nieoficjalnie, o kim mowa.