Rosyjscy rolnicy z obwodu kurskiego organizują protesty i buntują się przeciwko władzy, bo ta przejęła ich ziemie przy granicy z Ukrainą, by budować tam fortyfikacje i umocnienia. Doszło do tego, że Rosjanie zdecydowali się przesłać Ukraińcom zdjęcia, na których widać tereny "niezdatne do użytkowania" i tworzone na nich obwarowania. Burzą się także lokalni przedsiębiorcy, którym odebrano maszyny budowlane. Siłą przejęty sprzęt jest teraz niszczony w partyzanckich atakach, co sprawia, że właściciele domagają się od lokalnych władz odszkodowań.