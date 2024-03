Szef wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy udzielił krótkiego komentarza portalowi Suspilne. Zdaniem Kyryło Budanowa rosyjska armia najprawdopodobniej nabyła od firm amerykańskich prywatne zdjęcia satelitarne , by lepiej namierzać cele w obrębie frontu.

- Wszystkie kraje je kupują, łącznie z nami. To usługa czysto komercyjna, już wcześniej wykorzystywano takie zdjęcia - podkreślił szef HUR.

Ukraina. Rosja kupiła od USA zdjęcia satelitarne?

Słowa Kyryła Budanowa to reakcja na poniedziałkową publikację pisma "The Atalntic". Miesięcznik donosi - powołując się na ukraińskie źródła wojskowe - że armia Kremla przeprowadza ataki rakietami dalekiego zasięgu z wykorzystaniem materiałów pozyskanych z przedsiębiorstw zza Oceanu.

Realizacja przedsięwzięcia ma polegać na z akupie fotografii zrobionej przez prywatne satelity na kilka dni bądź tygodni przed uderzeniem pocisku. Następnie Rosjanie mają kupować kolejne zdjęcia, wykonane już po ataku, by móc dokładnie przeanalizować skalę i rozmiar zniszczeń oraz zaplanować kolejne natarcia w przyszłości.

"Liczba zbiegów okoliczności, gdy po zakupie zdjęcia dochodzi do uderzenia, jest zbyt duża, aby był to przypadek" - stwierdził rozmówca "The Atlantic".