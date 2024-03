Ukraina zbyt późno zaczęła wzmacniać swoje pozycje obronne - alarmuje "The Economist". Gazeta podkreśla, że zdolności Ukraińców do powstrzymania natarcia Rosjan w "wielkiej ofensywie", która prawdopodobnie nadejdzie latem, są "mniej pewne" niż w ubiegłym roku. "Trzeba było to robić dużo szybciej" - podkreślają autorzy i kwitują: "Módlcie się, żeby nie było za późno".