Brytyjski wywiad ujawnia. Rosjanie na żołnierzy werbują cudzoziemców

Rosjanie próbują mobilizować na wojnę w Ukrainie cudzoziemców oraz migrantów zarobkowych, zachęcając potencjalnych rekrutów pieniędzmi, wydaniem rosyjskiego obywatelstwa czy odwołując się do rosyjskich korzeni. Kreml chce w ten sposób uniknąć kolejnej fali powszechnej mobilizacji - wynika z raportu brytyjskiego wywiadu. Szacuje się, że w Rosji przebywa obecnie co najmniej sześć milionów migrantów z Azji Środkowej. Z kolei były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew donosi, że w tym roku do rosyjskiej armii zaciągnęło się już około 280 tysięcy osób.