Brytyjski minister jest pewny. "Sytuacja Władimira Putina stanie się trudniejsza"

Dopytywany o to, czy spotkania na najwyższym szczeblu w tym tygodniu przyniosą rozwiązania, co do zniesienia ograniczeń w użyciu przez Ukrainę zagranicznej broni w głębi Rosji nie odpowiedział jednoznacznie. Oznajmił, że państwa zrobią wszystko, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje przed nadchodzącymi trudnymi czasami.