Wojna na Ukrainie. Mariupol i kulisy walk

Od 24 lutego 2022 roku opinia publiczna zwracała szczególną uwagę na to, co działo się w Mariupolu. Po tym jak Rosjanie bombardowali tam wszystko co się da, łącznie z obiektami infrastruktury, szpitalami czy budynkami mieszkalnymi, obrońcy miasta pokazali swoją odwagę i nieugiętość. Samoilenko zdecydował się zdradzić, jak wyglądała faza końcowa walk.