CNN: Broń dla Ukrainy jest już w Niemczech i Polsce

Amerykańskie źródło związane z dostarczaniem pomocy wojskowej Ukrainie, na które powołuje się CNN, przekazało, że znaczna część broni, która ma trafić do Ukrainy, jest już wstępnie rozmieszczona w magazynach w Niemczech i Polsce. To znacząco skróciłoby czas potrzebny na jej transport do Ukrainy.