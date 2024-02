Broń polskiej produkcji w Ukrainie. Ekspert: Robi tam robotę

Bayraktary, Javeliny, Patrioty, HIMARS-y - to nazwy sprzętów, które w ostatnich dwóch weszły do powszechnej świadomości jako sprzęt wykorzystywany w walkach w Ukrainie . O tureckich dronach bojowych Ukraińcy śpiewali nawet piosenki, które szybko stawały się internetowymi hitami.

Drony - "klejnot w koronie zbrojeniówki"

- To nasz klejnot w koronie zbrojeniówki. Mowa o dronach typu FlyEye (bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do bliskiego rozpoznania - red.) i Warmate (system amunicji krążącej - red). Rosjanie narzekają i mówią to głośno, wojskowi tego nie ukrywają, że tego sprzętu praktycznie nie da się zagłuszyć. Jedyna szansa na eliminację to zestrzelenie. To jest broń, której jednostki rosyjskie bardzo się boją. Nasza technologia, mówiąc wprost, robi tam robotę - twierdzi.