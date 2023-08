Amerykański wojskowy uznaje, że "najrozsądniejszym rozwiązaniem" jest to, by Kijów dążył do zamrożenia konfliktu i rozpoczęcia negocjacji. Podkreśla, że choć na terytorium nieokupowanej Ukrainy "nikt nie chce takiego rozwiązania" to odejście od podobnej drogi "doprowadzi do śmierci dziesiątek tysięcy ukraińskich mężczyzn" i utratę kolejnych terenów. Tezę o konieczności zakończenia walk i de facto uznania warunków okupanta uzasadnia rzekomym "amerykańskim bezpieczeństwem narodowym" i "brakiem zwrotu z inwestycji" miliardów dolarów w Ukrainę.