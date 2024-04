Boją się Rosjan. Apelują do mieszkańców ws. piwnic

Łotwa zamienia piwnice w schrony. "Wzywam wszystkich"

- Wzywamy wszystkich, by podczas wielkiego sprzątania, ale także potem, o podjęcie starań aby wasze piwnice i inne pomieszczenia podziemne mogły służyć, w nagłych przypadkach, jako schrony - zaapelował burmistrz stołecznej Rygi Vilnis Kirsis .

Samorządowiec dodał, że pracownicy służb miejskich podejmą w tym czasie podobne prace w pomieszczeniach należących do miasta. Szef komisji obrony cywilnej Rygi Gints Reinson poinformował, że władze dokonają inspekcji "piwnic budynków publicznych, szkół, domów opieki i szpitali" pod kątem możliwości ich wykorzystania jako schronów "w przypadku ataku".

Według łotewskiej telewizji TV24 każdego miesiąca do końca roku ma być przygotowywanych około 100 schronów. Premier Łotwy Evika Silina ostrzegła w marcu br. przed nieprzewidywalnymi działaniami Rosji, którą porównała do "alkoholika lub narkomana".

Polska. Schrony w bardzo złym stanie technicznym

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wy nik a, że duża część schronów jest w bardzo złym stanie technicznym . - Bardzo często są to zniszczone, zagrzybione piwnice, okresowo zalewane przez wodę, najczęściej to obiekty pozbawione wyposażenia ochronnego - mówił w rozmowie z Interią ekspert ds. budownictwa ochronnego Aleksander Fiedorek.

- Według raportu NIK od dwóch do 15 proc. obywateli znajdzie miejsce w schronach. Ale nie jest tak, że mamy fizycznie zdolność do ochrony od dwóch do 15 proc. populacji w warunkach takich, jakie dają np. schrony w Finlandii. Ponad 60 proc. budowli ochronnych w Polsce w praktyce nie pełni żadnej funkcji ochronnej - wyjaśnił.