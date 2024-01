Bitwa o "miasto duchów". Rosjanie prowadzą nieprzerwany szturm

Jak wynika z najnowszych danych prezentowanych przez ukraińskie wojsko, tylko w ciągu jednej doby 15 stycznia doszło łącznie do 94 starć bojowych . Najwięcej uderzeń Rosjanie, niezmiennie, kierują na Awdijiwkę i jej okolice.

Z danych geolokalizacyjnych wynika, że choć Rosjanie niemal nieprzerwanie prowadzą szturm na ukraińskie pozycje, to nie uzyskują wydatnych korzyści terytorialnych. Odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi punktami to nadal nieco ponad sześć kilometrów, co nie pozwala na zamknięcie okrążenia.