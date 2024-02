Ukraina. Awdijiwka głównym punktem walk

- Teraz powiem coś strasznego. To nie jest tak, że naszym chłopakom jest tam łatwo. Nie, to jest dla nich bardzo trudne. Ale z punktu widzenia straszliwej arytmetyki wojny, obecnie jest to dla nas korzystne , że Rosjanie uparcie zajmują Awdijiwkę - przyznał wojskowy.

- Stosunek strat w Awdijiwce wynosi obecnie jeden do dwunastu. Na każdego naszego poległego obrońcę ginie 12 Rosjan. To jest absolutnie okropna maszynka do mielenia mięsa, która miele im zapasy. I im dłużej to działa, tym lepiej nam się powodzi - dodał.