O decyzji białoruskiego dyktatora informuje portal Bel-news.by. Dziennikarze powołując się na źródła w białoruskim resorcie obrony poinformowali o instrukcji wydanej przez Alaksandra Łukaszenkę . Białoruski sprzęt wojskowy, znajdujący się w magazynach, ma zostać pilnie przekazany do Rosji .

Docelowo białoruskie uzbrojenie ma trafić do rosyjskich jednostek, które walczą w obwodzie kurskim . Od kilkunastu dni Siły Zbrojne Ukrainy tam działania ofensywne i zdobywają kolejne rosyjskie osady.

Na chwilę obecną nie ma szczegółów, jaki sprzęt zostanie przekazany do Rosji. Najprawdopodobniej mowa jest o bojowych wozach piechoty, sprzęcie artyleryjskim i dużych zapasach różnego typu amunicji .

Nie jest to pierwszy przypadek w którym Rosjanie proszą o pomoc wojskową Białorusinów. Już w 2022 roku w związku z dużymi stratami rosyjskiej armii Alaksander Łukaszenka zdecydował o przekazaniu sprzętu z kilku baz. Wówczas były to między innymi ciężarówki wojskowe KamAZ i Ural, a także części zamienne do czołgów T-72A.