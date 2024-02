Jedynie 11 proc . chce, aby stan nadzwyczajny został wygaszony na trzy miesiące , co umożliwiłoby przeprowadzenie kampanii wyborczej oraz elekcję. Z kolei zaledwie 10 proc. uważa, że były komik powinien przekazać swoje uprawnienia liderowi parlamentu (Werchownej Rady) do czasu rozpisania nowych wyborów.

Prezydent przez jedną kadencję? Rośnie liczba zwolenników

Kijowski instytut zwraca także uwagę na wzrost liczby respondentów (z 34 proc. w grudniu do 43 proc. w lutym - red.) wzywających Zełenskiego do ograniczenia swojej prezydentury do jednej kadencji. Niewiele ponad połowa zachęca lidera swojego państwa do ubiegania się o prezydenturę.