Denis Gorin, pseudonim "Bestia", dopuszczał się zbrodni, za które powinien odsiadywać łączną karę 22 lat więzienia. Mężczyzna jest szczególnie niebezpieczny, przez co trafił do kolonii karnej o wzmożonym reżimie. Kary jednak nie odbywa, bo zgłosił się jako ochotnik do rosyjskiej armii. W sieci chwali się zdjęciami w mundurze wojskowym.