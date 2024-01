Dziesiątki wycofanych z użytkowania śmigłowców wojskowych nie trafią do Ukrainy - tak zdecydowały australijskie władze, które oficjalnie odrzuciły prośbę o przekazanie maszyn Kijowowi. Australia argumentuje, że 45 maszyn nie nadaje się obecnie do użytku, a przywrócenie ich do stanu używalności byłoby niezwykle kosztowne. Sprzęt trafił już do rozbiórki.